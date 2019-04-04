هبوط أسعار النفط مع انخفاض خام ” برنت “

وكالات(صدى):

هبطت أسعار النفط، اليوم، للجلسة الثانية، مع انخفاض خام برنت أكثر عن مستوى 70 دولارا بعد أن أظهرت البيانات في الولايات المتحدة ارتفاعا مفاجئا في مخزونات الخام وإنتاجا عند مستوى قياسي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت، ثلاثة سنتات، إلى 69.28 دولار للبرميل. وهبط برنت ستة سنتات، يوم أمس الأربعاء بعد أن لامس 69.96 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 12 نوفمبر حين جرى تداول الخام فوق 70 دولارا.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.1% إلى 62.38 دولار للبرميل. وهبطت عقود الخام 12 سنتا في الجلسة السابقة بعد أن بلغت 62.99 دولار لفترة وجيزة، وهو أيضا أعلى مستوى لها منذ نوفمبر الماضي.

وزاد خام القياس العالمي برنت نحو 30% منذ بداية العام الجاري، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط نحو 40%. وتلقت الأسعار الدعم من شح الإمدادات العالمية ومؤشرات على ارتفاع الطلب.