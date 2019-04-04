تنبيه باستمرار هطول أمطار رعدية على نجران والباحة

نايف السالم(صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران ومحافظة شرورة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظة بلجرشي والمخواة وقلوة، والأجزاء المجاورة لها، موضحةً أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.