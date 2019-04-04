أمين الفتوى بمصر يجيز صلاة المرأة بالبنطال!

القاهرة(صدى):

أفتى الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنه لا بأس من صلاة المرأة بالبنطال، ولكن يجب أن يكون مغطيا للعورة.

وقال الورداني في فتواه التي أثارت الجدل، إن المقصود بستر العورة في الصلاة هنا هو ستر اللون وليس ستر الحجم، ذلك خلال إجابته على سؤال : ” هل تجوز الصلاة بارتداء البنطلون في المنزل؟ ” .

وأضاف، أنه إذا ارتدت المرأة بنطلونًا، وصلت به أمام محارمها ويكون ساترًا لمحل العورة التي يجب تغطيتها فى الصلاة فتصح صلاتها.

وتابع: ” إذا ارتدت المرأة بنطلونا لا يصف ولا يشف وساترا لعورتها فهذا يكون جائزا ” .