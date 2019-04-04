عربية تطلب الطلاق لعدم إجادة زوجها للإنجليزية!

القاهرة(صدى):

أقامت سيدة مصرية 26 عامًا، دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها الثلاثيني، بعدما اكتشفت كذبه وخداعه بعد الزواج.

وتقول الزوجة: ” تعرفت على زوجي في فندق كنت أعمل به وتحدثنا بخصوص العمل، ثم زارني في العمل أكتر من مرة وعرض علي الزواج ووافقت لأن شخصيته جذبتني ” .

وأوضحت أنها الزوجة الثانية له، وأنها كانت على علم بأنه متزوج ولديه أبناء، لكنها تعلقت به، لذا وافقت على الزواج منه في فترة قصيرة.

وأضافت: ” خلال فترة التعارف بينا فهمني إنه تعلم وتربى خارج مصر وأنه ضعيف في كتابة العربي ولم يحدث بيننا مواقف كثيرة لها علاقة بالقراءة والكتابة قبل الزواج ،لكن في شهر العسل تفاجئت به غير قادر على قراءة اسم المطعم أو الفندق المقيمين به، وبدأ يتحجج بأن نظره ضعيف ما جعلني أشك به ” .

وأشارت إلى أنها أصيبت بالصدمة بعدما اكتشفت كذبه وخداعه لها، والطلاق هو الحل الوحيد.