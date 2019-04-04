بالفيديو.. رجل يمدح زوجته الثانية طوال الوقت أمام الأولى بالحيلة

علي القحطاني(صدى):

روي الإعلامي أحمد العرفج عامل المعرفة، قصة ذكاء رجل استطاع أن يجبر زوجته الأولى على سماع مدحه في زوجته الثانية طول الوقت بدون مشاكل.

وقال العرفج خلال برنامج ” يا هلا ” ،إن أحد أصدقائه متزوج من اثنتين، لكن زواجه من الثانية كان دون علم زوجته الأولى.

وأوضح أن صديقه كان يريد أن يذكر اسم زوجته الثانية ويمدحها ،إنطلاقا من مقولة ” من أحب شيئًا أكثر من ذكره ” ،مشيرًا إلى أنه خطرت إلى باله حيلة لم تخطر على بال أحد.

وقال: ” اشترى صديقي مجموعة من الإبل وأطلق على إحداها اسم زوجته الثانية، وصار يمدحها وكلما أراد أن يتذكرها ينادي على الناقة باسم زوجته الثانية ويمدحها أمام زوجته الأولى التي لاعلم لها بزواجه ولا بحيلته تلك ” .