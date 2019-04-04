الهلال يخاطب الفيفا بشأن مشاركة القرني والعويشير

نواف السالم(صدى):

أعلنت مصادر مطلعة عن قيام إدارة نادي الهلال بإرسال خطابًا رسميًا لـ ” الفيفا ” بشأن مشاركة اللاعبين محمد القرني و عبدالله العويشير الغير قانونية، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب تسجيلهم في خارج فترة التسجيل.

وسبق وأن رفضت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد كرة القدم، الاحتجاج الذي تقدم به نادي الهلال ضد نظامية مشاركة اللاعبين.

وكانت إدارة الهلال قد هددت بالتصعيد حال رفض الاحتجاج، وذلك باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” .