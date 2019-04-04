بالفيديو.. طلعت حافظ: معظم عمليات الاحتيال المصرفي بحسن نية من العميل

علي القحطاني(صدى):

أكد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، اليوم الأربعاء، على أن بعض الخدمات لايمكن للبنوك أن تقوم بها وحدها.

وقال حافظ خلال مشاركته في برنامج ” تم ” بعض الخدمات لايمكن للبنوك أن تقوم بها وحدها ومعظم عمليات التحايل بحسن نية من العميل بأن يفشي الرقم السري ويعطي بطاقته للآخرين الذين لايحافظون عليها،

وأضاف : نسبة الاحتيال في الخارج أضعاف ماهي في الداخل، فـ70% من الخارج و30 % فقط من الداخل.