بالفيديو.. طلعت حافظ: معظم عمليات الاحتيال المصرفي بحسن نية من العميل
أكد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، اليوم الأربعاء، على أن بعض الخدمات لايمكن للبنوك أن تقوم بها وحدها.
وقال حافظ خلال مشاركته في برنامج ” تم ” بعض الخدمات لايمكن للبنوك أن تقوم بها وحدها ومعظم عمليات التحايل بحسن نية من العميل بأن يفشي الرقم السري ويعطي بطاقته للآخرين الذين لايحافظون عليها،
وأضاف : نسبة الاحتيال في الخارج أضعاف ماهي في الداخل، فـ70% من الخارج و30 % فقط من الداخل.
فيديو | طلعت حافظ: بعض الخدمات لايمكن للبنوك أن تقوم بها وحدها، ومعظم عمليات التحايل بحسن نية من العميل. #تم_ورسائل_الاحتيال_المصرفي pic.twitter.com/Rhi9F3Y7EH
— برنامج تم (@TammTalkShow) April 3, 2019
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