مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن وظائف بالرياض وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن توفر وظائف بعدة مجالات لذوي الخبرة ولحديثي التخرج، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض وبمحافظة جدة.

وتمثلت الوظائف في مدينة الرياض كالآتي:

1- طباخ أول، وذلك لحملة درجة الدبلوم في مجال الطبخ أو الثانوية العامة مع شهادة في فنون الطبخ من معهد معترف به، مع وجود خبرة سنة، ولحملة الثانوية خبرة ثلاث سنوات، ويمكن التقديم من خلال الرابط هنــا .

2- معاون ادارة مواد (المخازن والمستودعات)، وذلك لحملة شهادة المتوسطة (الكفاءة)، لا يشترط وجود خبرة سابقة، ويمكن التقديم من خلال الرابط هنــا .

3- محلل مستودع البيانات؛ لحملة درجة الماجستير أو البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو ما يعادلها، و لحملة الماجستير خبرة سنة، ولحملة البكالوريوس خبرة ثلاث سنوات، ويمكن التقديم من خلال الرابط هنـــا .

4- محلل قسم قاعده البيانات، لدرجة الماجستير أو البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو ما يعادلها، ولحملة الماجستير خبرة سنة، ولحملة البكالوريوس خبرة ثلاث سنوات، ويمكن التقديم من خلال الرابط هنــــا .

5- ممرض أول (وحدة زراعة نخاع العظم)، لحملة البكالوريوس أو الدبلوم في التمريض، ولحملة البكالوريوس خبرة سنتين ولحملة الدبلوم خبرة 4 سنوات، ومعه ترخيص كممرض ساري المفعول مسجّل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويمكن التقديم من خلال الرابط هنـــا .

6- ممرض أول (مركز العلاج الوريدي)، لحملة درجة البكالوريوس أو الدبلوم في التمريض، و لحملة البكالوريوس خبرة سنتين ولحملة الدبلوم خبرة 4 سنوات، ومعه ترخيص كممرض ساري المفعول مسجّل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويمكن التقديم من خلال الرابط هنـــا .

7- ممرض أول (جناح زراعة الخلايا الجذعية)، لحملة درجة البكالوريوس أو الدبلوم في التمريض، لحملة البكالوريوس خبرة سنتين ولحملة الدبلوم خبرة 4 سنوات، ومعه ترخيص كممرض ساري المفعول مسجّل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويمكن التقديم من خلال الرابط هنــــا .

8- طباخ ثاني (إدارة خدمات الطعام)، لحملة شهادة الثانوية العامة مع شهادة في فنون الطبخ من معهد معترف به، و خبرة لا تقل عن سنة في فندق أو مطعم، ويمكن التقديم من خلال الرابط هنــــــا .

9- طباخ ثاني (إدارة خدمات الطعام)، لحملة شهادة الثانوية العامة مع شهادة في فنون الطبخ من معهد معترف به، و خبرة لا تقل عن سنة في فندق أو مطعم، ويمكن التقديم عبر الرابط هنـــــا .

10- كبير أخصائي مناقصات وعقود (إدارة خدمات العقود)، لحملة درجة الماجستير أو البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو القانون أو ما يعادلها، و لحملة الماجستير خبرة لا تقل عن 5 سنوات، ولحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن 7 سنوات، ويمكن التقديم من خلال الرابط هنـــــا .

11- كبير اخصائي مناقصات وعقود (العقود الطبية)، لحملة درجة الماجستير أو البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو القانون أو ما يعادلها، و لحملة الماجستير خبرة لا تقل عن 5 سنوات، ولحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن 7 سنوات، ويمكن التقديم من خلال الرابط هنــــا .

وجاءت الوظائف في جدة، كالآتي:

1- ممرض ثالث (وحدة الرصد عن بعد لأوعية القلب)، لحملة درجة الدبلوم في التمريض، لا يشترط وجود خبرة سابقة، ومعه ترخيص كممرض ساري المفعول مسجّل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويمكن التقديم من خلال الرابط هنــــا .

2- ممرض أول (وحدة الولادة)، لحملة درجة البكالوريوس أو الدبلوم في التمريض، و لحملة البكالوريوس خبرة سنتين ولحملة الدبلوم خبرة 4 سنوات، ومعه ترخيص كممرض ساري المفعول مسجّل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويمكن التقديم من خلال الرابط هنـــــا .