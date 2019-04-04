بالفيديو.. سمير الجنيد: تم تسريب قائمة العملاء في أحد البنوك

علي القحطاني(صدى):

أوضح سمير الجنيد متخصص في أمن المعلومات، اليوم الأربعاء، أن هناك أكثر من طريقة يتم فيها الاحتيال المصرفي، وذلك من خلال الاتصال بالعملاء وأخذ معلومات عنهم.

وقال الجنيد خلال مشاركته في برنامج ” تم ” : المملكة في المرتبة الثامنة عالميًا بمحاولات استهداف الاحتيال، وعمليات الاحتيال تأتي من نيجيريا بالمرتبة الأولى.

وأضاف الجنيد : هذه المرحلة الثانية من مراحل التصيد للسعوديين بعد الفوركس، وهناك عتب على البنوك والاتصالات.

وقال المتخصص في أمن المعلومات : الأرقام ليست عشوائية، ويتم أخذها من شركات الاتصالات من قبل موظف ويتم تسريبها وبيعها.

وكشف عن تعرض أحد البنوك لتسريب قائمة عملاءه، قائلًا : تم معرفة ذلك عن طريق شكاوي العملاء من البنك.

فيديو | هناك أكثر من طريقة يتم فيها الاحتيال، مع سمير الجنيد. #تم_ورسائل_الاحتيال_المصرفي pic.twitter.com/sJuosfRkHI — برنامج تم (@TammTalkShow) April 3, 2019

فيديو | سمير الجنيد يتحدث عن أحد البنوك أنه تم تسريب قائمة عملاءه!!. #تم_ورسائل_الاحتيال_المصرفي pic.twitter.com/glauVeosoL — برنامج تم (@TammTalkShow) April 3, 2019