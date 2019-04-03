الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس في الجوف والحدود الشمالية

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذار مبكر من تقلبات الطقس، إذ تتوقع هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضحت الهيئة أن هذه الحالة تشمل منطقة الجوف (القريات- طبرجل تمتد إلى دومة الجندل- سكاكا والأجزاء المجاورة)، والحدود الشمالية (طريف- تمتد إلى عرعر والأجزاء المجاورة. )

وتبدأ الحالة غدًا الخميس في تمام الساعة 8 صباحًا، وتنتهي في اليوم نفسه الساعة 11 مساءً، في الحدود الشمالية، وتبدأ غدًا الساعة 5 صباحًا، وتنتهي الساعة 10 مساءً في الجوف.