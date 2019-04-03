صحة جازان: المريض لم يلتزم بالتعليمات التمريضية ونزل من السرير إلى الأرض

تركي السالم(صدى):

أصدرت الشؤون الصحية بمنطقة جازان، بيانًا صحفيًا، حول ظهور أحد المرضى مستلقيًا على الأرض بمستشفى العارضة العام.

وأوضحت أنه ووفقا للمحضر المعد من قبل قسم التمريض بمستشفى العارضة العام والذي يفيد باستقبال المستشفى أحد المرضى بقسم طوارئ الرجال في نوبة السهر وتم التعامل معه والكشف الطبي عليه على سرير الملاحظة رقم (1) وأعطي جميع الأدوية اللازمة، وأثناء ذلك لاحظ الممرض المسؤول عن الحالة عدم التزام المريض بالتعليمات التمريضية وكان كثير الحركة والكلام، حيث لم يستجب للتعليمات التمريضية وقام بالنزول عن السرير والاستلقاء على الأرض، ولايعلم من قام بتصويره.

وأضافت : ” وقد تم إبلاغ مشرفة التمريض في حينه وتم المرور على المريض واتضح أنه غير مستجيب للتعليمات ولوحظ أنه قام برمي أغراضه الشخصية على الأرض وتم حفظها من قبل طاقم التمريض لحين خروجه، وتم إعداد محضر واقعة بذلك، وإبلاغ تجربة المريض والتي قامت بالتحقق من سجلات المريض واتخاذ الإجراءات اللازمة ” .

وغادر المريض المستشفى بعد تحسن حالته، وتم فيما بعد نشر الصورة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت صحة جازان على حقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التصوير داخل المنشأة .