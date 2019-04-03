وكلاء جامعة شقراء : تشريف سمو أمير منطقة الرياض لحفل الخريجين امتداد لحرص القيادة

محمد السعران(صدى):

تحتفل جامعة شقراء ، غدا (الخميس) ، بتخريج الدفعة العاشرة من طلابها وذلك في مقر إدارة الجامعة بالحرم الجامعي بمحافظة شقراء، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل

بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض.

وقال الأمير ممدوح آل سعود، وكيل الجامعة، إنها لمناسبة بهيجة تلك التى تجمعنا كل عام بأبنائنا الطلاب، محتفين بتخرجهم إلى الحياة العملية، بعد أن قضوا أوقاتاً طويلة بين العلم والمعرفة، في صروح حرصت دولتنا المباركة على تهيئتها بكافة الكوادر العلمية والمادية والمعنوية ، ليكونوا أعضاء فاعلين في وطنهم المعطاء ، أسوة بمن سبقهم من أبناء ورجال الوطن المخلصين، وإني في هذا المقام الكريم لأتقدم الى أبنائي الطلاب بالتهنئة الصادقة على ثمرة ( جهودهم ) الحثيثة للمستقبل المشرق الذي ينتظرهم بإذن الله، وأدعوهم إلى مواصلة الاجتهاد في شتى المجالات التي تخصصوا بها، سائلاً الله لهم دوام التوفيق والرشاد.

وأضاف الأمير ” آل سعود ” ، في كلمته: ” لا أنسى أن أتقدم إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على تشريفه حفلنا هذا ، فما هو إلا امتداد لحرصه حفظه الله وحرص ولاة أمرنا وفقهم الله على كل خير لأبناء الجامعة ومنسوبيها، وعموم أبناء الوطن الكريم، كما أشكر معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الاسمري على جهودة المميزة في ادارة الجامعة، وأشكر كافة منسوبي الجامعة على ما يولونه جامعتهم من عمل دؤوب وإخلاص، والشكر أولاً وأخراً لله سبحانه وتعالى “.

فيما قال الدكتور فهد بن خالد الظفيري، وكيل جامعة شقراء للشؤون التعليمية، إن ” بلادنا تشهد في هذه الآونة اهتماماً غير مسبوقاً نحو الأخذ بسبل التقدم والتميز في مجال التعليم نحو مجتمع العلم والمعرفة، و قد أرست الجامعة رؤيتها ورسالتها وأهدافها من خلال منهجية رصينة وعريقة فوضعت خطتها الاستراتيجية لتواكب التقدم المتسارع في دول العالم المتقدم

مع الحفاظ على هويتنا وقيمنا “.

وأضاف: ” عملت الجامعة وفق منظومة تضع في اعتبارها معايير التميز وجودة الأداء أولوية فأولت العمل البحثي جل الاهتمام وذلك بالتركيز على الموضوعات البحثية النافعة لبيئة المناطق المشمولة بخدمات الجامعة والداعمة لخطط التنمية ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 كتوجه وطني شامل، وقد راعت الجامعة البعد الأكاديمي والمجتمعي الذي يأخذ على عاتقه تأهيل جيل من أبناء هذا الوطن العزيز بالسمات والمهارات التي تحقق مواصفات الخريج المتميز، إننا نعي جيداً القيمة العظيمة التي أولاها لنا ولاة أمور مملكتنا الزاهرة في حمل الأمانة في تأهيل خريجينا بالمستوى اللائق الذي يجعلهم على قدر المنافسة والمشاركة في البناء في كافة قطاعات هذا البلد الأمين “.

واختتم الظفيري كلمته مهنئا الخريجين والخريجات، في يوم الانتماء والتقدير. مستطردا: ” هذا التشريف برعاية أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير / فيصل بن بندر بن عبدالعزيز حفظه الله تقديراً لما بذلتموه من إخلاص وجد ومثابرة خلال دراستكم بالجامعة ، إن جامعتكم على عهد معكم بأن يكون يوم تخرجكم هو يوم وصالكم معها، إن جامعتكم في احتياج إليكم على الدوام وسوف ترسي الجامعة تقليداً جديداً يجعل من كافة خريجيها إطار للتواصل الدائم بين خريجيها في كافة قطاعات الدولة وبين أهداف الجامعة الاستراتيجية

باعتبار ذلك أساساً حقيقياً لإحداث عملية مشاركة وبناء حقيقي “.

في سياق متصل، قال الدكتور سعد بن أحمد الزهراني، وكيل التطوير والجودة بالجامعة، إن ” مثل هذه اللحظات المفعمة بالفرح تخفق القلوب وتنبض بالمشاعر ففي حياة الإنسان دائماً لحظات من السعادة والفرح . ولا شك أن حفل التخرج يمثل لنا جميعاً مناسبة نسعد بها لأننا ونحن نزف هولاء الخريجين إنما نهدي للوطن كوكبة من أبنائه بعد أن نهلوا من العلم والمعرفة وطوروا قدراتهم , وكما تعلمون أن إعداد الكوادر البشرية المؤهلة مسؤولية عظيمة فبناء العقول ليس بالأمر الهين بل عملية معقدة لا يتقنها إلا المجتهدون ممّن قدر لهم

أن يكونوا في هذه المواقع “.

وتابع: ” أبنائنا الطلاب مرحباً بكم في يوم الجائزة.. يوم تخرجكم.. حيث تنتهي معها رحلة علمية ويبدأ بعدها عهد آخر من العطاء , فيحصد الإباء ثمرة غرسكم خلال تلك الفترة

الماضية بين مراحل التعليم المختلفة “.

واستطرد: “أيها الأبناء كونوا دعاة بعلمكم وعملكم .. بتفوقكم وتقدمكم. وأمسكوا اليوم أقلاما جديدة فإن يوم التخرج هو حصاد جهدكم وبداية مستقبلكم الحقيقي , فطبقوا ما درستموه في جامعتكم من علوم الدين والدنيا التي درستموها, وعليكم أبنائنا الطلاب أن تفخروا بهذا التخرج وكذلك مواكبة التطور العلمي والمعرفي وأداء رسالتكم من خلال هذا المجتمع على الوجه الأكمل “.

مكررا التهنئة بهذه المناسبة من جانبه، صرح الدكتور عبدالرحمن الشهراني، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، قائلا: أجد أن هذه مناسبة غالية لابنائنا الطلاب وهو يحتفلون بيوم الحصاد وبتشريف من صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر الذي عودنا كل عام على رعاية حفل الخريجين والتواجد بين ابناءه الطلاب دعما وتحفيزا لهم.

وأضاف الشهراني، في كلمته بمناسبة الاحتفالية: ” أجدها فرصة لأبنائي الطلاب لأتقدم بخالص التهاني، متمنيا لهم الانطلاق في سوق العمل متسلحين بسلاح العلم والمعرفة لخدمة وطنهم المعطاء داعيا إلى ضرورة الاستمرار في التعلم واكتساب الخبرات لكي يكون لهم اسهامات متميزة في تخصصاتهم “.