الجمعية العمومية للبركة الخيرية توصي وتقر ببناء المقر الدائم للبركة 

رشيدة المطيري(صدى):

عقدت جمعية البركة الخيرية للخدمات الاجتماعية بالدمام مؤخراً, اجتماع الجمعية العمومية العادية لهذا العام 1440 هــ , بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس خالد بن عبدالعزيز الشلالي , ونائب رئيس المجلس, والأمين العام, وأعضاء مجلس الإدارة, وأعضاء الجمعية العمومية, والمشرف العام على الجمعية البركة الخيرية احمد بن يحىي الزهراني , ومندوب مركز التنمية الاجتماعية بالدمام هاضل بن عبيد العتيبي وذلك في قاعة الاجتماعات بفرع الجمعية في حي الشاطي بالدمام .

واستهل الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس الادارة المهندس خالد بن عبدالعزيز الشلالي رحب فيها بجميع الحضور , وشكر فيها كل من دعم واسهم في إنجاح أعمال ونشاطات الجمعية , متطرقاً إلى الدور الكبير والمهم الذي تقوم به جمعية البركة الخيرية من خلال برامجها المتنوعة, موضحاً أن لدى الجمعية عدة مشروعات قائمة ومشروعات مستقبلية تسهم في تقديم الدعم للجمعية والمستفيدين من خدماتها . وتقدم بالشكر والعرفان لقائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله الذي سخر جميع الامكانيات للعمل الخيري ودعمه وهيا له البنية المناسبة .كما شكر سمو ولي العهد الامين الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله الذي يسعى ضمن رؤية 2030 بان يكون للعمل الخيري بصمة واضحة في خدمة المستفيد والمجتمع ودعمه اللامحدود للجمعيات الخيرية وكذلك الشكر موصول لسمو امير الشرقية الامير سعود بن نايف وسمو نائبه الامير احمد بن فهد بن سلمان على متابعتهم وتوجيهاتهم المستمرة التي تعزز العمل الخيري .

بعدها قدم المهندس خالد الشلالي عرض تقديمي لمشروعات وأنشطة وبرامج الجمعية وعن انجازات الجمعية خلال الفترة الماضية, مفيداً أن الجمعية تسعى إلى تقديم خدماتها بكفاءة وفاعلية وتقنية متطورة وأساليب إبداعية في نطاق جغرافي محدد, مشيراً إلى أن الهدف هو تأهيل المستفيدين لحياة أفضل وتوثيق التعاون مع القطاعات الخيرية والحكومية والأهلية كافة, بما يخدم رسالة الجمعية.

بعد ذلك اقرت التوصيات وقرارات الاجتماع ومنها اقرار الميزانية العامة لعام 2017 م واعتماد الميزانية التشغيلية لعام 2019 م . البدء في تسويق وبناء المقر الدائم للبركة الخيرية بجوار مشروع وقف الساعي . بناء او شراء مستود للبركة الخيرية . اعتماد الهيكل التنظيمي للبركة الخيرية . اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2019 م . بعدها اقر جميع الاعضاء إضافة اعضاء جدد للجمعية العمومية وقبول اعتذار من لا يرغب الاستمرار في العضوية نظراً لظروفه الخاصة وممن تغيبو عن حضور الاجتماعات السابقة .

عقب ذلك عرض الحسابات الختامية للجمعية للسنة المالية 2017 م , من قبل محاسب الجمعية علي بن سعيد الشهراني أوضح فيه, أن هناك تحسنا في الوضع المالي للجمعية مقارنة بالأعوام الماضية وتم المصادقة عليها من قبل جميع الحضور واعتمادها , ثم نوقش موضوع المشروعات المستقبلية للجمعية مع الأعضاء من خلال حوار مفتوح لجميع الاعضاء .