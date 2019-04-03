بالصور.. وصول بعثة النصر إلى القصيم

ماجد محمد(صدى):

وصلت بعثة فريق نادي النصر، منذ قليل، إلى القصيم.

وسيواجه نادي النصر نظيره الرائد، مساء الغد الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

واختتم الفريق الأول بالنادي، اليوم الأربعاء، تدريباته، والتي انطلقت بتمارين لياقية متنوعة، فيما قسَّم فيتوريا اللاعبين إلى مجموعتين أجرى لهم تدريبات كروية طبق خلالها عددًا من الجمل التكتيكية.

واختتم فيتوريا تدريبات الفريق، اليوم، بمناورة على منتصف الملعب.