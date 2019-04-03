بالصور.. وفاة أول شبل ولد من خلال التلقيح الصناعي

برازيليا(صدى):

توفى أول شبل جاغوار في العالم ولد من خلال التلقيح الصناعي، اليوم الأربعاء، بعدما أكلته أمه بعد أيام قليلة من ولادته.

وكان الأطباء البيطريون في منظمة ” Mata Ciliar “ البيئية في غوندياي، ساو باولو، البرازيل، قد سلموا الشبل في وقت سابق من هذا العام، وأشادوا بالولادة باعتبارها إنجازًا علميًا بارزًا.

وقال الأطباء إن الجاكوار الصغير، وهي أنثى، ولدت بصحة جيدة ونشطة، وأظهرت بيانكا ” رعاية ممتازة للصغير في اليوم الأول “.