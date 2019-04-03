حكومة الوفاق الليبية تعلن النفير العام بعد إعلان الجيش الوطني التحرك غربًا‎

طرابلس(صدى):

أعلنت حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليًا، والتي تسيطر على العاصمة طرابلس، في بيان، النفير العام اليوم الأربعاء، بعد أن قالت قوات الجيش الوطني الليبي إنها ستتحرك غربًا.

وأوضحت حكومة طرابلس في بيانها: ” أصدرنا التعليمات وأعلنا النفير العام لجميع القوات العسكرية والأمنية من الجيش والشرطة والأجهزة التابعة لهما بالاستعداد، وفي وقت سابق، اليوم، أعلن الجيش الليبي أن قواته بصدد التحرك غربًا لتطهير البلاد من ” الإرهاب. ”

وقال العميد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش، خلال مؤتمر صحفي، إن الجيش الوطني الليبي يحشد قواته من أجل عملية محتملة ” لتحرير وطن من الإرهاب. ”

وتابع: ” لا نريد طرابلس من أجل كرسي أو من أجل سلطة أو من أجل مال، نريد طرابلس من أجل الكرامة نريد طرابلس من أجل هيبة هذه الدولة. “