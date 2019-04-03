بسمة بوسيل: ” أسيل عمران متربية ومحترمة.. وتامر لم يتزوج “

أميرة خالد(صدى):

دافعت المغربية بسمة بوسيل، عن الفنانة أسيل عمران بعدما اتهمها الجمهور بأنها تحاول خطف الفنان تامر حسني من زوجته.

و رفضت بوسيل اتهام متابعة للفنانة أسيل عمران بأنها خطر على زوجها تامر حسني، حيث حذرتها الأخيرة، قائلة: ” نصيحة احترسي من أسيل وأنا عارفة بقول إيه “ .

وردت عليها بسمة، بالقول: ” حبيبتي حرام تحكمي على حد وإنتي ماتعرفهوش، أسيل بنت متربية أوي ومحترمة وهي وتامر صحاب، وبقيت صاحبتي أنا كمان لما اتعرفنا “ .

وأضافت: ” وإحنا بنفهم أوي في الناس وتامر عمره ما بيتشغل أو بيقرب لبيته ناس وحشة، فعشان كده مايصحش ولو حتى لثانية واحدة تفكري في حاجة كده “ .

كما نفت بسمة بوسيل، زواج تامر حسني عليها، مؤكدة أنها شائعات مغرضة يهدف مروجوها إلى الشهرة من خلالها.