إيران تستغيث بشركات النفط للمساعدة في إغاثة ضحايا السيول

طهران(صدى):

دعا وزير النفط الإيراني، اليوم الأربعاء، شركات النفط والغاز المحلية إلى المساعدة في جهود إغاثة ضحايا الفيضانات العارمة.

وقال وزير النفط إنّه ” إلى جانب القيام بواجباتها الأساسية ينبغي على (الشركات في القطاع) أن تستخدم كل قدراتها لمساعدة الناس وخفض منسوب مياه الفيضانات “ .

واجتاحت سيول نجمت عن أمطار غزيرة ما لا يقل عن 26 من أقاليم إيران وعددها 31 يوم 19 مارس الماضي،

وأوضح مدير إدارة الكوارث بمؤسسة الطب القانوني الإيرانية، إنّ الفيضانات، وهي الأسوأ في البلاد منذ عقود، أسفرت عن مقتل 62 شخصًا.

وأعلنت حالة الطوارئ في عدة أقاليم بينها إقليم خوزستان الغني بالنفط في جنوب غرب البلاد، حيث صدرت أوامر بإخلاء 70 قرية أمس الثلاثاء.

وتساعد شركات تنقيب وغيرها من مؤسسات الطاقة في جهود الإنقاذ في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات، وتستخدم على وجه الخصوص مضخاتها لشفط المياه.