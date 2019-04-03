وظائف تقنية وإدارية شاغرة في شركة تقنية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) بمدينة الرياض عن توفر وظائف تقنية وإدارية للجنسين، للعمل بمسمى (تقني طابعة ونسخ الصور، ومساعد اداري).

وأوضحت الشركة أن الوظائف تحمل الاسماء الآتية:

1- تقني طابعة ونسخ الصور (Photo Copier And Printer Technician):

– درجة الدبلوم في تخصص النسخ والطباعة أو تخصص ذات صلة .

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة مماثلة.

– المعرفة التامة باستخدام برامج المسح الضوئي وبرامج الطباعة.

2- مساعد اداري (Administrative Assistant):

– درجة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال أو السكرتارية أو تخصص ذات صلة .

– خبرة في استخدام برامج الحاسب الآلي والطباعة السريعة.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/04/03م وينتهي بتاريخ 2019/06/03م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية التفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي:هنــــــــــا.