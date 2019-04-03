وظائف تقنية وإدارية شاغرة في شركة تقنية بالرياض
أعلنت الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) بمدينة الرياض عن توفر وظائف تقنية وإدارية للجنسين، للعمل بمسمى (تقني طابعة ونسخ الصور، ومساعد اداري).
وأوضحت الشركة أن الوظائف تحمل الاسماء الآتية:
1- تقني طابعة ونسخ الصور (Photo Copier And Printer Technician):
– درجة الدبلوم في تخصص النسخ والطباعة أو تخصص ذات صلة .
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة مماثلة.
– المعرفة التامة باستخدام برامج المسح الضوئي وبرامج الطباعة.
2- مساعد اداري (Administrative Assistant):
– درجة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال أو السكرتارية أو تخصص ذات صلة .
– خبرة في استخدام برامج الحاسب الآلي والطباعة السريعة.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2019/04/03م وينتهي بتاريخ 2019/06/03م.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية التفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي:هنــــــــــا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 1 ساعة
باالتوفيق