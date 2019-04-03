مسك الخيرية توفر 250 وظيفة للطلاب والخريجين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية (مسك الخيرية) عن إقامة (الملتقى الافتراضي للتوظيف).

وأكدت المؤسسة على أن الملتقى يعتبر حلقة وصل بين مواهب خريجي (أكاديمية مسك) وشركاء التوظيف، لتوفر أكثر من 250 وظيفة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

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