مسك الخيرية توفر 250 وظيفة للطلاب والخريجين
أعلنت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية (مسك الخيرية) عن إقامة (الملتقى الافتراضي للتوظيف).
وأكدت المؤسسة على أن الملتقى يعتبر حلقة وصل بين مواهب خريجي (أكاديمية مسك) وشركاء التوظيف، لتوفر أكثر من 250 وظيفة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
للتقديم أضغط هنا :
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 2 ساعتين
باالتوفيق للجميع
عوافي[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق ان شاء الله…