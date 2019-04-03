وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في شركة عبداللطيف جميل

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة عبداللطيف جميل، عن توفر وظائف شاغرة في مجال المبيعات، للعمل بالشركة في جدة و تبوك، وذلك بمسمى (مستشار قطع غيار Parts Advisor).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة الدبلوم فما فوق في تخصص المبيعات أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المبيعات، إجادة اللغة الإنجليزية، المعرفة الأساسية للمبادئ والإجراءات المحاسبية والمالية.

وأوضحت أن التقديم متاح الآن عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف وذلك من خلال الرابط:هنــــــــا.