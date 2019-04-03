القصبي : تخصيص مليار دولار لمشاريع في العراق و ” جديدة عرعر ” يبدأ قريبًا

نايف السالم(صدى):

كشف وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، اليوم، عن افتتاح قنصلية في بغداد و ثلاث قنصليات أخرى في 3 محافظات عراقية.

وقال القصبي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان في بغداد: ” أزف إليكم بشرى. يوم غد ستفتح القنصلية السعودية في بغداد وسيتم فتح 3 قنصليات أخرى في العراق “.

وأضاف أن ” عدد أعضاء الوفد الكبير، يؤكد على الجدية والحرص في بناء جسور التواصل وتعزيز الاستثمار بين العراق والسعودية “.

وأكد أنه تم تخصيص مليار دولار لتنفيذ مشاريع سعودية في العراق ” ، موضحا أن “منفذ (جديدة عرعر) بين البلدين سيزاول العمل بعد ستة أشهر “.