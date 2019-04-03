القصبي : تخصيص مليار دولار لمشاريع في العراق و ” جديدة عرعر ” يبدأ قريبًا
كشف وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، اليوم، عن افتتاح قنصلية في بغداد و ثلاث قنصليات أخرى في 3 محافظات عراقية.
وقال القصبي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان في بغداد: ” أزف إليكم بشرى. يوم غد ستفتح القنصلية السعودية في بغداد وسيتم فتح 3 قنصليات أخرى في العراق “.
وأضاف أن ” عدد أعضاء الوفد الكبير، يؤكد على الجدية والحرص في بناء جسور التواصل وتعزيز الاستثمار بين العراق والسعودية “.
وأكد أنه تم تخصيص مليار دولار لتنفيذ مشاريع سعودية في العراق ” ، موضحا أن “منفذ (جديدة عرعر) بين البلدين سيزاول العمل بعد ستة أشهر “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 2 ساعتين
أخيرآ😍😘
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4222 ] نشر منذ 1 ساعة
يا ال🍊….😅😆
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71199 ] نشر منذ 1 ساعة
يكون خير ,,