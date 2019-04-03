بالصور.. خطيب الأم يضرب طفلتها المصابة بمتلازمة داون حتى الموت

واشنطن(صدى):

تعرَّضت طفلة تبلغ 4 سنوات من العمر، مصابة بمتلازمة داون، إلى الضرب حتى الموت من قبل خطيب والدتها.

وأوضحت الشرطة، أن آدم هيوز كان يرعى الطفلة كايلي ويليس في المنزل مع والدتها، قبل أن تقاطعه في الحديث، ما أدى إلى غضبه ثم ضربها ووضعها في السرير بعدما أصيب بجروح خطيرة.

وأكدت الشرطة، أن هيوز لاحظ عدم استجابة الطفلة إلى الاستيقاظ أو التحرك بعد ساعات من وضعها في السرير.

واتصل بوالدتها للحصول على المساعدة، ثم اتصل بالإسعاف حيث تم نقلها إلى المستشفى، لكنها توفيت بعدها بأيام.

وألقي القبض على الرجل بتهمة القتل، فيما تم الإفراج عن الأم بكفالة.