بعد قتل الشيخ ” السكني “.. قبائل صنعاء تهدد الحوثي بالانتقام

فهمي محمد(صدى):

تفاعلت حادثة مقتل الشيخ القبلي أحمد سالم السكني أحد شيوخ قبائل عيال سريح البكيلية اليمنية على يد قيادي حوثي في صنعاء الاثنين الماضي خلال الساعات الماضية، حيث أثارت غضب قبائل صنعاء، مهددين بأخذ الثأر بشكل حاسم تجاه ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وهدد عددا من شيوخ قبائل بكيل بقطع الطرق الرابطة بين محافظة صعدة والعاصمة صنعاء في مناطق عمران، وسحب جميع أبناء القبائل من الجبهات والذين يقاتلون في صفوف الميليشيات الحوثية الإيرانية، بحسب ماذكرته قناة العربية.

وقالت مصادر إن أعدادا كبيرة من قبائل عيال يزيد، وعِيال سِريح وقبائل أخرى متضامنة يحتشدون حاليا في مخيم نصب بمنطقة صرف للمطالبة بتسليم القاتل للمحاكمة.