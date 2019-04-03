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    أبريل

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  3. هذي اللى ينطبق عليها المثل ” كأنك يا أبو زيد ما غزيت “

هذي اللى ينطبق عليها المثل ” كأنك يا أبو زيد ما غزيت “




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