السومة يعود لـ ” الأهلي ” قبل مواجهة الشباب
أعلن الأوروجوياني خوخري فوساتي مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن استعادته للسوري عمر السومة مهاجم وهداف الفريق، بعد تعافيه من الإصابة قبل مواجهة الشباب.
ويذكر أن الهداف السوري غاب عن مبارات فريقه منذ خروجه مصاباً بالتواء في الكاحل في خسارة فريقه 0-1 امام الهلال في ذهاب نصف نهائي كأس زايد في 18 مارس الماضي.
ويواجه الأهلي نظيره الشباب بعد غدٍ الجمعة ضمن الجولة الـ 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 8 دقائق
السومة يعود لـ ” ا لأهلي ” قبل مواجهة الشباب ماهي مشكلة هي مبارة تحصيل حاصل مجرد تحسين مراكز فقط
kkkk[ عدد التعليقات: 241 ] نشر منذ 6 دقائق
خوخري ياصدى 😂😂