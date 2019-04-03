محمد رمضان: الغناء حقق طموحي المجنون

القاهرة(صدى):

نشر الفنانُ المصري محمد رمضان مقطع فيديو له عبر ” إنستجرام ” أثناء استضافته في إحدى الفعاليات، ليتحدّث قائلاً: ” أنا كان طموحي مجنون، وهو أن أكون الممثل الذي يمتلك شعبية المطرب، ولكن الوعي قبل السعي. ”

وتابع محمد: ” أنا لم ألجأ للغناء من أجل الغناء وفقط، ولكن كان اختيار الأغاني بما يتلاءم مع طبيعة صوتي وشخصيتي، والحمد لله لاقت قبولاً لدى الجمهور. “،

ويعدُّ ذلك الفيديو بمثابة أول ردّ من رمضان على حالة الجدل والهجوم عليه مؤخرًا عبر بلاغات قُدّمت للنائب العام، وإنذار لنقابة الموسيقيين، حيث تعرّض رمضان لهجوم عنيف بسبب ظهوره عاريًا في حفله الغنائي الأول بمنطقة التجمع بالقاهرة في مصر.