نيمار: نحن قادمون إلى ” الأراضي المحتلة “
أعرب الدولي البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي، عن ترحيبه بالدعوة التي وجهها له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة الأراضي المحتلة.
وأظهر مقطع فيديو نتنياهو وهو يوجه رسالة باللغة الإنجليزية لنيمار وصديقه راكب الأمواج الشهير غابرييل ميدينا بالقول: ” رجاء تعالوا إلى إسرائيل، عليكما أن تزورا إسرائيل، أنتما مدعوان، نيمار وميدينا، أحضرا الجميع معكما ” .
كما ظهر الدولي البرازيلي في الفيديو ذاته وهو يرد على دعوة نتنياهو بالقول بالإنجليزية: ” مرحبا نتنياهو وبولسونارو. أشكرك على دعوتك. إسرائيل، نحن قادمون ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48865 ] نشر منذ 26 دقيقة
روحه بلا رده😠
ابوبدر[ عدد التعليقات: 539 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يخفس باسرائيل وايران واذنابهم تحت سابع ارض
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2409 ] نشر منذ 5 دقائق
الله يدمر اسرائيل وايران