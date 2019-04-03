نيمار: نحن قادمون إلى ” الأراضي المحتلة “

ماجد محمد(صدى):

أعرب الدولي البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي، عن ترحيبه بالدعوة التي وجهها له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة الأراضي المحتلة.

وأظهر مقطع فيديو نتنياهو وهو يوجه رسالة باللغة الإنجليزية لنيمار وصديقه راكب الأمواج الشهير غابرييل ميدينا بالقول: ” رجاء تعالوا إلى إسرائيل، عليكما أن تزورا إسرائيل، أنتما مدعوان، نيمار وميدينا، أحضرا الجميع معكما ” .

كما ظهر الدولي البرازيلي في الفيديو ذاته وهو يرد على دعوة نتنياهو بالقول بالإنجليزية: ” مرحبا نتنياهو وبولسونارو. أشكرك على دعوتك. إسرائيل، نحن قادمون ” .