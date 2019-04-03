كارثة ” لغوية ” في منشور مكافأة القبض على البغدادي

بغداد(صدى):

أظهرت صورة متداولة المنشور الذي أسقطته طائرات تابعة للجيش العراقي الذي يرصد فيه مكافأة ضخمة للقبض على زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وظهر في الصورة أخطاء أملائية عديدة، ونحوية عربية ” ، حيث أن أن ذلك لايعكس مستوى الجدية في التعاطي مع مسألة القبض على زعيم تنظيم داعش، أكبر تنظيم إرهابي في العالم.

وتضمن المنشورالنصوص التالية:

“ قائد داعش ومقاتلية سرقو ارضكم وقتلوا اهلكم، وهو الان مختبئ بإمان بعيد عن الموت والدمار بعيد عن الموت والدمار الذي زرعه. بمعلوماتك تستطيع ان تنتقم منه ومن دماره “.

ثم ترد جملة “ اتصل بنا او ارسل لنا رسالة عبر الواتساب ” متبوعة بأرقام اتصالات، ثم جملة “ كافة الاتصالات امنة ”.

وتحت صورة أبو بكر البغدادي تظهر قيمة المكافأة البالغة 25 مليون دولار أميركي، وكتب تحت المبلغ العبارة التالية: مكافئة مادية للمعلومات التي ترشدنا للقبض عليه ”.