شاعر ” فرسان القصيد ” : أشجع النصر لكني لست متعصبًا

نواف السالم(صدى):

كشف فارس القصيد الشاعر سلطان بن بتلاء، أنه يشجع نادي النصر، مؤكدًا أن من يرون أن يستخدم مصطلحات كثيرًا في قصائده يشجعون نادي غير النصر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” معالي المواطن ” ، أن الشاعر المبدع ينجح في التناغم بين موضوع القصيدة ومناسبتها والبحر الشعري، مضيفًا أن البحر ليس مشكلة طالما القصيدة جيدة.

وأشار بن بتلاء، إلى أنه يكتب قصائده بتلقائية ولا يختار بحر بعينه،