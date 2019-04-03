شاعر ” فرسان القصيد ” : أشجع النصر لكني لست متعصبًا
كشف فارس القصيد الشاعر سلطان بن بتلاء، أنه يشجع نادي النصر، مؤكدًا أن من يرون أن يستخدم مصطلحات كثيرًا في قصائده يشجعون نادي غير النصر.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” معالي المواطن ” ، أن الشاعر المبدع ينجح في التناغم بين موضوع القصيدة ومناسبتها والبحر الشعري، مضيفًا أن البحر ليس مشكلة طالما القصيدة جيدة.
وأشار بن بتلاء، إلى أنه يكتب قصائده بتلقائية ولا يختار بحر بعينه،
ما النادي السعودي الذي يشجعه فارس القصيد الشاعر سلطان بن بتلاء؟#معالي_المواطن pic.twitter.com/1aKl6edEyl
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) April 3, 2019
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 2 ساعتين
مدام أنك تشجع النصر
أصبر شوي لاتستعجل
الضغط والسكر والعصبية والصراخ والهواااش
جايه في الطريق
لاتستعجل😉