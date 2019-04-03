واتس آب يتيح ميزة جديدة للتحكم في المجموعات

واشنطن(صدى):

أتاحت شركة فيسبوك، اليوم الأربعاء، ميزة جديدة لإعدادات الخصوصية في تطبيقها للمحادثات واتس آب، لتتيح للمستخدمين تحديد من يستطيع إضافتهم إلى مجموعات الدردشة.

وأوضحت الشركة أن الإعدادات ستطرح اليوم لبعض المستخدمين وستكون متاحة في جميع أنحاء العالم خلال الأسابيع المقبلة، وسيكون على أي مستخدم يريد دعوة آخر إلى مجموعة للدردشة أن يرسل دعوة خاصة عبر محادثة فردية، مما يتيح للمستقبل الاختيار بشأن الانضمام للمجموعة من عدمه، وتنقضي صلاحية تلك الدعوة بعد ثلاثة أيام.

ويسعى واتساب، الذي يضم نحو 1.5 مليار مشترك، لإيجاد طرق لوضع حد لإساءة استخدام التطبيق، بعد مخاوف دولية من أن المنصة تستخدم لنشر أخبار مزيفة وصور مفبركة ومقاطع فيديو من دون سياق ومقاطع صوتية خادعة.