بالفيديو.. العرفج: معلم ” مغسلة الموتى ” لا يُلام
علق عامل المعرفة، أحمد العرفج، أن المعلم الذي شرح درسًا للطلاب عن غسل الميت في مغسلة للموتى، مؤكدًا أنه ” لا يُلام طالما طبّق درسًا في المنهج ” .
وأشار خلال لقائه ببرنامج ” ياهلا ” ، أننا ” مرت علينا سنوات كانت (لغة الإحباط) هي السائدة بين الناس، ووجود منهج للسعادة في كلية الفارابي خطوة جميلة نتمنى أن تقتدي بها الجامعات الأخرى ” .
يذكر أن كليات الفارابي بجدة دشنت أول لجنة للسعادة بالمملكة؛ للإشراف على نشر مفاهيم الإيجابية بين منسوبي الكلية وخلق بيئة سعيدة للمرضى وأعضاء هيئة التدريس.
اقرأ أيضًا:
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 4 ساعات
أنت تنسخ وتلصق🤔
عوافي[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 3 ساعات
الله اعلم …
مسافات[ عدد التعليقات: 531 ] نشر منذ 3 ساعات
اي عامل معرفة .. والله اني ارثي لحالك حين تتقمص دور المذيع في بعض البرامج وانت لاتملك ادنى ادواته ويكفي حوارك مع الكتور عدنان ابراهيم حين تضع نفسك في مواقف محرجة وتعجز عن مجاراته وحين تتحول الى محلل نفسي واجتماعي في برامج حوارية اخرى وكان هذه القناة ليس لديها سواك لتمارس كل الادوار!! ياعزيزي ..
( اذا اردت ان تعلم الى اين فاعلم اولا من اين ) ورحم الله من عرف قدر نفسه !!
مسافات[ عدد التعليقات: 531 ] نشر منذ 3 ساعات
اي عامل معرفة .. والله اني ارثي لحالك حين تتقمص دور المذيع في بعض البرامج وانت لاتملك ادنى ادواته ويكفي حوارك مع الدكتور عدنان ابراهيم حين تضع نفسك في مواقف محرجة وتعجز عن مجاراته وحين تتحول الى محلل نفسي واجتماعي في برامج حوارية اخرى وكان هذه القناة ليس لديها سواك لتمارس كل الادوار!! ياعزيزي ..
( اذا اردت ان تعلم الى اين فاعلم اولا من اين ) ورحم الله من عرف قدر نفسه !!