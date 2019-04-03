بالفيديو.. العرفج: معلم ” مغسلة الموتى ” لا يُلام

علي القحطاني(صدى):

علق عامل المعرفة، أحمد العرفج، أن المعلم الذي شرح درسًا للطلاب عن غسل الميت في مغسلة للموتى، مؤكدًا أنه ” لا يُلام طالما طبّق درسًا في المنهج ” .

وأشار خلال لقائه ببرنامج ” ياهلا ” ، أننا ” مرت علينا سنوات كانت (لغة الإحباط) هي السائدة بين الناس، ووجود منهج للسعادة في كلية الفارابي خطوة جميلة نتمنى أن تقتدي بها الجامعات الأخرى ” .

يذكر أن كليات الفارابي بجدة دشنت أول لجنة للسعادة بالمملكة؛ للإشراف على نشر مفاهيم الإيجابية بين منسوبي الكلية وخلق بيئة سعيدة للمرضى وأعضاء هيئة التدريس.

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