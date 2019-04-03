خبيرة تغذية: زيادة فيتامين الحديد تسبب السرطان

أميرة خالد(صدى):

أكدت خيبرة التغذية لميس مراد أن بعض أدوية التخسيس تتسبب فى التخلص من سوائل الجسم والجفاف مما يوحي للبعض بنجاحهم في خسارة الوزن لكن الحقيقة أن الوزن كما هو ولم يتم خسارة أي دهون.

وقالت مراد خلال استضافتها في برنامج كل يوم على قناة الغد: ” مفيش أي دواء أو فيتامين ملوش ضرر حتى لو مكون من أعشاب، وبعض الفيتامينات تسبب تسمم في الجسم عندما يتم استهلاكها بشكل خاطئ ” .

وأضافت: ” في أنواع من الفيتامينات بنصرف فيها فلوس كتير وامتصاصها غير موجود، لأن هناك عناصر معينة لا تمتص من خلال الفيتامينات.