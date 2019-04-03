وظائف شاغرة في نسما القابضة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الشركة الوطنية نسما القابضة، عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من الرياض، وحائل.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: مراقب جوي (عدد 4 وظائف/ حائل)، مراسل رحلات (عدد 5 وظائف/ حائل)، محاسب (الرياض).

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