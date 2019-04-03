بالفيديو.. مصارع عملاق يصفع شاب أثناء جلسة تصوير له
أظهر مقطع فيديو متداول يوثق حادثة غريبة، رجل هندي، يلقن المصارع العملاق، “ خالي العظيم ” ، الوضعية التي يجب اتخاذها أثناء التقاط الصور في الاستوديو.
وظهر في الفيديو المصارع بعد أن ضاق ذرعا بتوجيهات الفني وسدد صفعة مفاجئة لوجهه، طرحته أرضا وكادت أن تفقده وعيه.
ولم يظهر الفيديو إذا كان المصارع يمازح الفني أو أنه فعلا أراد الاعتداء عليه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 3 ساعات
👊😵
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
عوافي[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههههههههههههههه …
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13173 ] نشر منذ 3 ساعات
شكله يمزح لكن مزحه ثقيله😈😂
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 3 ساعات
مزحه برزحه
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4890 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههههههههههههه
خبل هاللوح؟؟مالقى يحارش اللى هالمصك..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71199 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههههههههههههههههههه ,,
,, ماعاد له وجه يواجه احد .. يشوف النجوم تخترش بين عيونهههههههههههههه ,,
,, اشوا انه ماشنقه باالحبل اللي معه ..
,, مقرود ومحرود هاالهندي المصدي ,,