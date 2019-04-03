  • الأربعاء 3

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. مصارع عملاق يصفع شاب أثناء جلسة تصوير له

بالفيديو.. مصارع عملاق يصفع شاب أثناء جلسة تصوير له

بالفيديو.. مصارع عملاق يصفع شاب أثناء جلسة تصوير له
نيودلهي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول يوثق حادثة غريبة، رجل هندي، يلقن المصارع العملاق، “ خالي العظيم ” ، الوضعية التي يجب اتخاذها أثناء التقاط الصور في الاستوديو.

وظهر في الفيديو المصارع بعد أن ضاق ذرعا بتوجيهات الفني وسدد صفعة مفاجئة لوجهه، طرحته أرضا وكادت أن تفقده وعيه.

ولم يظهر الفيديو إذا كان المصارع يمازح الفني أو أنه فعلا أراد الاعتداء عليه.


6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 3 ساعات

ههههههههههههههههههههه …

[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 3 ساعات

مزحه برزحه

[ عدد التعليقات: 4890 ] نشر منذ 3 ساعات

هههههههههههههههههههههههههههه

خبل هاللوح؟؟مالقى يحارش اللى هالمصك..

[ عدد التعليقات: 71199 ] نشر منذ 3 ساعات

هههههههههههههههههههههههههههههههههه ,,

,, ماعاد له وجه يواجه احد .. يشوف النجوم تخترش بين عيونهههههههههههههه ,,

,, اشوا انه ماشنقه باالحبل اللي معه ..

,, مقرود ومحرود هاالهندي المصدي ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *