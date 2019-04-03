بالفيديو.. مصارع عملاق يصفع شاب أثناء جلسة تصوير له

نيودلهي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول يوثق حادثة غريبة، رجل هندي، يلقن المصارع العملاق، “ خالي العظيم ” ، الوضعية التي يجب اتخاذها أثناء التقاط الصور في الاستوديو.

وظهر في الفيديو المصارع بعد أن ضاق ذرعا بتوجيهات الفني وسدد صفعة مفاجئة لوجهه، طرحته أرضا وكادت أن تفقده وعيه.

ولم يظهر الفيديو إذا كان المصارع يمازح الفني أو أنه فعلا أراد الاعتداء عليه.