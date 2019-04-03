شاب يقتل شقيقيه التوأم ويلقي جثتهما فى مصرف

القاهرة(صدى):

تحفظ نيابة الشرقية في مصر على شاب 21 عامًا، لقتله شقيقيه التوأم وإلقاء جثتهما في مجرى مائي لتعلق والدهما بهما أكثر.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق الطفلين من والدهما، وذلك بدافع الحقد وحب والد الطفلين لهما أكثر منه.

واستدرجهما الشاب إلى المروى المائى، وخنقهما بقماشة، ونفذ جريمته، فيما تم ضبطه والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.