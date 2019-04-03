شاب يقتل شقيقيه التوأم ويلقي جثتهما فى مصرف
تحفظ نيابة الشرقية في مصر على شاب 21 عامًا، لقتله شقيقيه التوأم وإلقاء جثتهما في مجرى مائي لتعلق والدهما بهما أكثر.
وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق الطفلين من والدهما، وذلك بدافع الحقد وحب والد الطفلين لهما أكثر منه.
واستدرجهما الشاب إلى المروى المائى، وخنقهما بقماشة، ونفذ جريمته، فيما تم ضبطه والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولاقوةالاباالله😐
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 3 ساعات
بدال مايعطف عليهم ويحميهم الله المستعان
عوافي[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 3 ساعات
التفرقه في المعاملة بين الاخوان من قبل الوالدين تؤدي الى هذه النتيجه واكثر …