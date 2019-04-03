شاعر سوداني حالف على المذيعة يقول قصيدة

الأربعاء 3
أبريل
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
صح لسانك
انا مافهت حاجه ,,
,, بس اكيد عندك لها معنى .. صح لسانك لاهنت ,,
حلوه يازول … الله يعطيك العافيه
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 3 ساعات
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 2 ساعتين
صح لسانك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71199 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا مافهت حاجه ,,
,, بس اكيد عندك لها معنى .. صح لسانك لاهنت ,,
عوافي[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 2 ساعتين
حلوه يازول … الله يعطيك العافيه