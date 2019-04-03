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  3. شاعر سوداني حالف على المذيعة يقول قصيدة

شاعر سوداني حالف على المذيعة يقول قصيدة




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 2 ساعتين

صح لسانك

[ عدد التعليقات: 71199 ] نشر منذ 2 ساعتين

انا مافهت حاجه ,,

,, بس اكيد عندك لها معنى .. صح لسانك لاهنت ,,

[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 2 ساعتين

حلوه يازول … الله يعطيك العافيه

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