كيف تعاملو مع سارقي الكيابل في تايلند

الأربعاء 3
أبريل
تمام🤗
ودك يطبقونها عندنا بحق الاسويين اللي يسرقون ادوات المشاريع من كيابل وغيرها
رد فعل جيد …
اشبكوها على 220 …
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 4 ساعات
تمام🤗
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 2 ساعتين
ودك يطبقونها عندنا بحق الاسويين اللي يسرقون ادوات المشاريع من كيابل وغيرها
عوافي[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 2 ساعتين
رد فعل جيد …
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4222 ] نشر منذ 1 ساعة
اشبكوها على 220 …