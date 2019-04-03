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  3. كيف تعاملو مع سارقي الكيابل في تايلند

كيف تعاملو مع سارقي الكيابل في تايلند




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2413 ] نشر منذ 2 ساعتين

ودك يطبقونها عندنا بحق الاسويين اللي يسرقون ادوات المشاريع من كيابل وغيرها

[ عدد التعليقات: 706 ] نشر منذ 2 ساعتين

رد فعل جيد …

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