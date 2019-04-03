بعد تصريحه عن الجولان.. سوريون يرفعون دعوى قضائية ضد ترامب
رفع محامون سوريون، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمين إياه بـ ” النيل من هيبة الدولة السورية والاعتداء على سيادتها وسلخ أجزاء منها والتدخل في الشؤون الداخلية السورية ” .
وطالبت الدعوى التي وجهها عدد من أعضاء نقابة المحامين في حلب، بينهم رئيس الفرع سالم كريم بـ ” إنزال أقصى العقوبات بحق ترامب ” .
وقال رئيس فرع نقابة المحامين في حلب، إن ” سنمضي في هذه الدعوى حتى النهاية في قضائنا الوطني ونحصل على قرار يمكن أن نستخدمه في المحافل الدولية، ضد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا حقنا، وحقنا أن ندافع عن أرضنا ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48886 ] نشر منذ 3 ساعات
ترفع دعوى قضائية ضد ترامب
مثل الي يكتب براس عصى على سطح الماء😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4890 ] نشر منذ 3 ساعات
إذا Can,خصمك القاضي من تقاضي،
يجب أخذ الحيطه والحذر قبل التهور والإندفاع،لأن غريمك هو القاضي والخصم والجلاد!!
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4890 ] نشر منذ 3 ساعات
إذا Can,خصمك القاضي من تقاضي،
يجب أخذ الحيطه والحذر قبل التهور والإندفاع،لأن غريمك هو القاضي والخصم والجلاد!!
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71199 ] نشر منذ 3 ساعات
من حقكم ..
.. لاتذخرون مذخور .. تراب الوطن غالي ,,
,, اتمنى لكم التوفيق وكسب القضيه ,,,