الحكم بالإعدام لنجل الفنان المرسى أبو العباس لقتل زوجته وطفلتيه

القاهرة(صدى):

حكمت المحكمة في مصر بالإعدام شنقا للمتهم صلاح المرسى أبو العباس، لاتهامه بقتل زوجته وطفلتيه بعد تصديق فضيلة المفتى.

وقامت النيابة العامة قامت بمعاينة تصويرية لكيفية ارتكاب المتهم الجريمة، حيث تم اصطحابه إلى مسرح الواقعة، وأعاد تمثيل الجريمة، وتبين من خلالها قيامه بمغافلة زوجته أثناء تواجدها بغرفة نومهما، وخنقها إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة، بعدها توجه لغرفة الطفلتين، وخنق الطفلة الكبرى جنة الله، فهرولت الطفلة الصغيرة والتى خنقها بسلك التليفون بعدما أجهز على شقيقتها الكبرى.

وبمواجهة المتهم أقر فى التحقيقات بارتكابه الجريمة، معللا بأنه تعرض لضائقة مالية طاحنة خسر خلالها أمواله، وخشى على بناته من ضيق العيش.