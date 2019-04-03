طيران أديل تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروعها في محافظة جدة، وأنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس أداء الطائرات (للرجال.)

. مدير مشروع تقنية معلومات الطائرات وأنظمة عمليات الطيران (للجنسين.)

. رئيس المشتريات (للسعوديين والسعوديات.)

وأبرزت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 مايو 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي هنـــــا .