الانضباط توقف وتغرم لاعبي أحد والاتفاق بـ 50 ألف ريال

ماجد محمد(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم، قرار بإيقاف لاعب نادي أحد ماجد هزازي مباراة واحدة وهي مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال؛ لاستخدامه اللعب العنيف تجاه المنافس، ما أدى إلى طرده مباشرة، خلال مباراة أحد والشباب.

وكذلك أصدرت قرارًا بإيقاف لاعب نادي الاتفاق حسين سيد 4 مباريات رسمية، تخصم منها مباراة الإيقاف التلقائي، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (40,000) ريال؛ لاعتراضه على قرار الحكم ما أدى إلى طرده في مباراة فريقه أمام النصر.