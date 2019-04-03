بالفيديو.. كلب يهرب لقفصه ويغلق الباب خلفه عقابًا لنفسه

بكين(صدى):

أظهر مقطع فيديو رد الفعل المثير الذي قام به كلب منزلي عندما دعاه صاحبه ليقدم له وجبته المفضله في مدينة تشونغشان بمقاطعة قوانغدونغ الصينية.

وقد عزم الرجل الصيني على تقديم الوجبة لكلبه في المكان الذي أحدث فيه فوضى وقام بإخراج الأوراق والمناديل وتركها على الأرض أثناء غيابه عن المنزل.

واستجاب الكلب لمالكه وتواجد أمامه في لحظات وعندما رأى الفوضى التي أحدثها، أسرع وحبس نفسه في قفصه الصغير مستخدمًا أسنانه في إغلاق الباب، حتى يعاقب نفسه نتيجة للفوضى التي أحدثها.