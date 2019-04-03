1300 رجل وامرأة يجوبون الشوارع عراة

مدريد(صدى):

نظم مصور التعري ” الشهير، سبينسر تونيك ، فاعلية لالتقاط صور جماعية ، في مدينة فالنسيا الإسبانية ، باسم ” الفن وتمكين الإناث ” ، شارك بها أكثر من 1300 رجل وامرأة عراه .

كما تصور المشاركون العراة في وضعيات مختلفة، إحداها تظهر الرجال على الأرض والنساء تقف فوقهم، بهدف إظهار أن الجنس الأخير ” هو الأكثر حكمة ” .

وفي حديثه عن فكرة الفعالية التصويرية، قال تونيك: “لا يتعادل الرجال والنساء كثيرا، إذ تتفوق النساء على الرجال بكونهن الأكثر حكمة بين الجنسين”.

ويشتهر المصور العالمي بتنظيمه أكثر من 90 فعالية فنية للتعري، في مراكز ثقافية مختلفة حول العالم، كتلك التي نظمها في دار الأوبرا في سيدني، وفي ساحة الفنون في مونتريال، وفي ملعب “Ernst Happel” في فيينا، يضيف ذات المصدر.