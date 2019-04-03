باحث فلكي: 6 مايو أول أيام شهر رمضان

نايف السالم(صدى):

كشف الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، عن توقعاته بشأن أول أيام شهر رمضان وفقا للحسابات الفلكية المسبقة،

وقال الباحث إن معايير الرؤية الفلكية تشير إلى أن يوم الاثنين 6 مايو المقبل هو أول أيام شهر رمضان، وستقل ساعات الصيام فيه لأول منذ 4 سنوات عن 15 ساعة.

ويذكر أن شهر رمضان يثبت بأمرين أحدهم: رؤية هلال الشهر في ليلة 29 من شهر شعبان، والثاني إكمال شعبان ثلاثين يوما.