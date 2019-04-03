سند محمد بن سلمان: التقديم والقبول في البرنامج لا يعني ضمان الاستحقاق

علي القحطاني(صدى):

أكد برنامج سند محمد من سلمان، أن التقديم والقبول في البرنامج أو أي من مبادراته لا يعني ضمان الاستحقاق.

جاء ذلك ردًا على تساؤل مواطن حول ضمان الاستحقاق لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق واجتازوا دورة الوعي المالي الدعم المالي من البرنامج.

ويقوم البرنامج بدراسة الطلبات والتأكد من صحة البيانات ومن ثم عرضها على لجنة التقييم، وسيتم إقرار قوائم المستفيدين بناءً على الخطة المعتمدة بهدف تحقيق الأثر.

وكان برنامج سند محمد بن سلمان قد أعلن الاثنين الماضي أنه تم صرف العطاء للمتقدمين على مبادرة سند الزواج للدفعة الأولى.