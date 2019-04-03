بالفيديو.. انشغال فريق كرة قدم بـ ” السيلفي ” يضيع عليهم الفوز

ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو احتفال لاعبي يوسفية برشيد، بهدفهم في شباك مولودية وجدة خلال مباراة أقيمت أمس لحساب الأسبوع الـ23 من الدوري المغربي لكرة القدم حيث توجهوا خارج الملعب لالتقاط صور ” السيلفي ” .

وظهر في الفيديو انشغالهم وتأخرهم في العودة إلى الملعب، مما أعطى الفرصة للاعبي فريق مولودية وجدة، ليردوا بهجمة مرتدة سريعة، تحصلوا من خلالها على ركلة جزاء ومنها سجلوا هدف التعادل (1-1)، وسط صدمة جماهير نادي برشيد واللاعبين.

ويذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، ليرفع يوسفية برشيد ومولودية وجدة رصيدهما إلى 32 نقطة لكل منهما، في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.