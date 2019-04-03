شركة ألبان تعلن 8 وظائف إدارية للثانوية فأعلى
أعلنت شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)، عن توفر (8) وظائف لحملة البكالوريوس والثانوية فما دون في كل من (الخبر، جدة).
وتضمنت الوظائف في الخبر: ” محاسب، موظف إداري، محاسب رئيسي مع وجود خبرة لا تقل عن 4 سنوات، سائق معه رخصة قيادة ” ، فيما تضمنت الوظائف في جدة ” موزع منتجاب (عدد 4) لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع رخصة قيادة سارية المفعول، وكذلك
يرجى التقديم على الرابط هنــــا .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 71172 ] نشر منذ 35 دقيقة
باالتوفيق لمن يريد الوظيفه ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48813 ] نشر منذ 28 دقيقة
باالتوفيق للثمانية😐
عوافي[ عدد التعليقات: 672 ] نشر منذ 17 دقيقة
بالتوفيق ان شاء الله …