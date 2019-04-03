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شركة ألبان تعلن 8 وظائف إدارية للثانوية فأعلى

شركة ألبان تعلن 8 وظائف إدارية للثانوية فأعلى
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)، عن توفر (8) وظائف لحملة البكالوريوس والثانوية فما دون في كل من (الخبر، جدة).

وتضمنت الوظائف في الخبر: ” محاسب، موظف إداري، محاسب رئيسي مع وجود خبرة لا تقل عن 4 سنوات، سائق معه رخصة قيادة ” ، فيما تضمنت الوظائف في جدة ” موزع منتجاب (عدد 4) لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع رخصة قيادة سارية المفعول، وكذلك

يرجى التقديم على الرابط هنــــا .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 71172 ] نشر منذ 35 دقيقة

باالتوفيق لمن يريد الوظيفه ,,

[ عدد التعليقات: 672 ] نشر منذ 17 دقيقة

بالتوفيق ان شاء الله …

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