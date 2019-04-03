بالفيديو.. مها النمر: الدورة الشهرية مجرد علامة وانتظامها لا يعني شئ

أميرة خالد(صدى):

قالت الدكتورة مها النمر استشارية طب النساء والولادة ، إن تعريف الدورة الشهرية .. هي مجرد علامة لبعض الأشياء ، مثلاً إذا نزلت للبنت الغير متزوجة فهذا يعني أنها جاهزة للحمل ، وإذا تاخرت عند المتزوجة فهذا يعني أنها حامل ، وإذا لم تنزل للسيدة بعد سن الأربعين فهي في سن اليأس ، لهذا انتظام الدورة لا يعني شئ .

وتابعت دكتورة مها خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” سيدتي ” ، السيدة التي لا تكون في حاجة إلى حمل ولا أي شئ يكفي أن تأخذ أدوية لتنظيمها فقط .

وأضافت ، الحالة النفسية تؤثر على الدورة الشهرية ويأخر نزولها ، فعلى السيدة المتزوجة أن لا يصير نزول الدورة محور حياتها ، فالأكل يؤثر على الدورة أيضا الحميات والرياضات العنيفة .