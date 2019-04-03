بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس في المملكة

الرياض(صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على: مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، الطائف، الرياض، الشرقية.

كما توقعت الهيئة أن تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك، والجوف، والحدود الشمالية.

كما يستمر تأثير العوالق الترابية على نجران، والأجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة.